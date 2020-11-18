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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:52 م
الدكتور سيد على
الدكتور سيد على إسماعيل
أمير محمد خالد
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أقيمت اليوم مناظرة بعنوان "150 سنة مسرح" أدارها الفنان محمود الحديني، وتحدث فيها الدكتور سيد على إسماعيل والمخرج الدكتور عمرو دوارة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتعد تلك المناظرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المسرح المصري، حيث تقدم فيها الدكتور سيد على إسماعيل بأدلة ووثائق رسمية وصحفية تؤكد أن يعقوب صنوع لا علاقة له بتأسيس المسرح المصري، بينما أكد الدكتور عمرو دوارة أن هناك الكثير من المذكرات التي كتبها "صنوع" نفسه، بجانب ما ذكر في بعض المراجع تؤكد أن يعقوب صنوع هو مؤسس فن المسرح المصرى.

من جانبه أكد الفنان محمود الحسيني أنه للمرة الأولى في تاريخ المسرح المصرى يتحول الخلاف في القضية المسرحية إلى مناظرة حية تفيد الحاضرين وتضيف الكثير للمهرجان.

وأضاف "الحديني" قائلا: "نحن هنا الآن لنقول هل يعقوب صنوع هو رائد المسرح المصرى أم بدأ المسرح المصري من خلال سليم النقاش.

وأشار الدكتور سيد على إسماعيل إلى العديد من النقاط الهامة التي تناولت استعدادات سليم النقاش لإنشاء مسرح عربي في مصر، وموقف المعاصرين والكتاب والمؤرخين للمسرح من الريادة المسرحية في مصر، والدلائل التي تؤكد أن كل ما كتب عن ريادة يعقوب صنوع في المسرح ليس له أساس من الصحة، وأغلبها كان من كتابات أو تلقيح "صنوع" نفسه.

بينما قام د. عمرو دوارة بتعريف الحاضرين بيعقوب صنوع وبداياته المسرحية، وطرح الأدلة التي تؤكد على ريادته في فن المسرح، بالإضافة إلى تأكيده على وجود مسرح شعبي في مصر، أبرزه فرقة المحبظاتية والفرق المتجولة.

أقيمت المناظرة بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، الدكتورة إنجي البستاوى مدير المهرجان، الدكتور مصطفى سليم، الناقد محمد الروبي والكاتب الصحفى يسرى حسان، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالحركة المسرحية وجمهور المهرجان من الشباب.
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»
الأولى من نوعها.. تفاصيل مناظرة «150 سنة مسرح» بـ«شرم الشيخ الشبابي»

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