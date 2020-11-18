غدًا.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» ندوة بأتيليه الإسكندرية

ينظم أتيليه الإسكندرية “جماعة الفنانين والكتاب” غدا الخميس في السادسة مساءً، ندوة بعنوان “مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية” وذلك بمقر الأتيليه وسط الإسكندرية.يحاضر في الندوة، الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية ونائب رئيس جمعية الآثار بالإسكندرية، والدكتورة فايزة صقر أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم، ويدير الندوة، الكاتب أحمد بسيوني رئيس القسم الثقافي لموقع وجريدة الأهرام مباشر نيوز والحدث الإخبارية.وتلقي الندوة، الضوء على الادعاءات المضللة وتفندها لتوضيح الكثير من المغالطات منها: تطور الخبرة المعمارية للمهندس المصري القديم لاستكمال البناء الهرمي، فيضان النيل وادعاءات الرواة الاسطورية، عقيدة التوحيد التي عرفها المصري القديم وغيرها من المغالطات.