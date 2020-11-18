جهود «الهجرة» في ملف المهاجرين بالتعاون مع الدول الأوروبية

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في تقرير لها عبر موقعها الرسمي جهود الوزارة في ملف التعاون بين الدول الأوربية في مجال الهجرة والمهاجرين يستعرضها «الدستور» في النقاط التالية:- تفعيل التعاون الدولي بين وزارة الدولة للهجرة وعدد من الدول الأوروبية (ألمانيا، إيطاليا، النمسا، والاتحاد الأوروبي)، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.- تقديم عدد من المقترحات وأوراق عمل قائمة على أسس التضامن والمشاركة وتقاسم المسؤولية بين جميع الأطراف بهدف تعظيم الاستفادة فى مجالات الهجرة المختلفة مع وضع آلية تعاون وعمل شراكات فى مجالات الهجرة والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية ومنها:- التعاون مع المركز الجانب الألمانى فى إنشاء المركز المصري الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.- التعاون مع الجانب الإيطالي فى عقد برامج تدريبية بشأن تأهيل قبل المغادرة، والتى تهدف الى تسهيل عملية الإندماج للعمالة المصرية فى الثقافة الإيطالية ونشر الوعي بين العمالة التي سيتم تدريبها على المجالات التدريبية المطلوبة، مع أهمية توفير عدد من برامج تطوير المهارات الخاصة بالعمالة.- التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروع الإقليمي المقترح "نحو نهج شمولي لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وتنقل العمالة فى منطقة شمال إفريقيا" الذي يقترح من خلاله توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الدول المشاركة وكذا أهمية التركيز على إنشاء مراكز للهجرة والتّوظيف وإعادة الإدماج مع وضع برنامج لمشاركة المغتربين فى التنمية بدول المقصد والمنشأ، والتركيز على أهمية بناء قدرات العاملين على إدارة ملف الهجرة والمهاجرين بالدول المشاركة.