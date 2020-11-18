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محطة تل أبيب

بملايين الشواكل .. إسرائيل تشترى لقاحات كورونا "الأمريكى والروسى والإيطالى"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:57 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
سارة شريف
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تعاقدت إسرائيل تقريبًا مع كل الشركات التي أعلنت أنها تجرى اختبارات تطوير لقاح لكورونا، وبكميات كبيرة، فصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعاقدنا مع كثير من الشركات من أجل الكثير من اللقاحات للكثير من الإسرائيليين.

تعاقدت إسرائيل مع شركة "موديرنا" الأمريكية، حيث أعلن "تال زاكس" كبير المسئولين الطبيين في شركة "موديرنا"، وهو إسرائيلي الجنسية، أن إسرائيل ستكون من بين الدول الأولى التي ستتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان الشركة الأمريكية النتائج الأولية التي تظهر فعالية اللقاح بنسبة 94.5%.على أن تصل الجرعات الأولى إلى إسرائيل أوائل العام المقبل. حيث دفعت إسرائيل 405 ملايين شيكل (120 مليون دولار) لشراء جرعات من اللقاح، وفقًا لما نشرته صحيفة هآرتس.

الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن لقاح كوفيد-19 الخاص بها يبدو فعالًا بنسبة 90%، فيما أعلن نتنياهو أيضًا أنه تعاقد بالفعل مع الشركة الأمريكية.

في إطار الاتفاق مع "فايزر"، قال "نتنياهو" إن إسرائيل ستستلم 8 ملايين جرعة من اللقاح، تكفي لتلقيح 4 ملايين إسرائيلي. وأعرب عن أمله في أن تبدأ شركة "فايزر" في توفير اللقاح في يناير المقبل، مؤكداً أن الأمر يتوقف للحصول على إذن من مسئولي الصحة في الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما وقّعت إسرائيل أيضًا على اتفاق مع شركة التكنولوجيا الحيوية الإيطالية ReiThera لتزويدها بلقاح إذا تم تطويره.

وقبل أسبوع أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمكانية الحصول على اللقاح الروسي المعروف بـ "سبوتنيك5" الذي وصلت نسبة فعاليته إلى 92%.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، يوجد حاليا 295 مريضا بفيروس كورونا في حالة خطيرة. وتوفي أكثر من 2700 إسرائيلي بسبب الفيروس منذ بداية الوباء.

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