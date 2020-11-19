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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«خلص طبقك كله».. حقائق عن أشهر المطابخ الأسيوية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
الاكل اليابانى
الاكل اليابانى
إسلام جمال
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«نزهة القلوب في لذة المأكول والمشروب».. هكذا كان وصف الشاعر موسى بن عبدالله الدهمراوي في شعره والذي تضمن 380 بيتًا يتغزل في الطعام.

ويعتبر الطعام، من الأشياء التى تساهم فى زيادة هرمون السعادة فى الجسم، لذلك نقدم لكم "حكاية مطبخ" فى العالم، مع رصد أشهر أكلاته.

«المطبخ اليابانى».. يعتبر المطابخ التى تتسم بتقديم الأطعمة الصحية، ففي آخر الإحصائيات فاليابانيون نسبة السمنة بينهم لا تتعدى 5% من الشعب اليابانى.

الاكل الياباني واحد من الأشياء التي تتميز بها اليابان عن غيرها من دول أسيا والعالم باكمله، فهم لا يبرعون في مجال التكنولوجيا والصناعة فقط بل في تحضير أشهى وأغرب الوجبات في ذات الوقت.

السمك حرام.. فى المطبخ اليابانى القديم

قديمًا كان يحرم تناول الأسماك تأثرًا بالديانة البوذية، الأمر الذى جعلهم لا يعتمدون على تناول اللحوم، وإستبدلها بالخضروات والفواكة.

المطبخ الياباني مر بالعديد من المراحل قبل أن يصل إلى شكله الحالي، وتأثر بالعديد من الثقافات، وكانت للثقافة الصينية العريقة التأثير الأكبر على المطبخ الياباني، فيمكن رؤية ذلك في استخدام اليابانيين للعيدان الخشبية في تناول الطعام وهي عادة صينية الأصل.

وبحلول القرن التاسع الميلادي تغير الحال وانتشر استخدام اللحوم بأنواعها في الأطباق اليابانية، وكانت للأسماك نصيبًا خاصًا من هذا الاهتمام، فظهرت الأسماك المشوية والمطهية على البخار، والحساء المكون من الخضروات المختلفة مع الأسماك أو اللحوم.

«خلص طبقك كله».. عادة يابانية

تعتبر العادات اليابانية عند تناول الطعام من العادات الغريبة، فيجب أكل جميع الأصناف المقدمة، فمن العيب أن يفضل الإنسان نوعًا من الطعام على الآخر في الأعراف اليابانية.

ومن العادات الغريبة أيضًا، تناول الكمية كلها، ومضغ الطعام بفم مغلق، ولا حرج من حمل الطبق بالقرب من الفم حتى لا يقع الطعام للخارج.

«إيتاداكيماس».. شكرًا باليابانى

ممنوع وضع العيدان الخشبية بشكل عمودي على الطبق لأنه ذلك يدعو للتشاؤم، وقبل الأكل يجب قول كلمة "إيتاداكيماس" وبعد الانتهاء كلمة “غوتشيسوساماديشتا”، وهما يعنيان الامتنان لكل من شارك في تقديم الطعام وطهوه.
الارز اليابانى
المطبخ اليابانى
الارز اليابانى
المطبخ اليابانى

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