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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

آمنة نصير عن «لا نص يمنع زواج المسلمة من غير المسلم»: «لم أقل ذلك»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:50 م
جريدة الدستور
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نفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تصريحاتها الأخيرة والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بأنه يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، قائلة أنا لم أقل إنه يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم والقناة موجودة بالصوت والصورة.



وأضافت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الابراشي، مساء الأربعاء، أنه  تم اجتزاء حديثها.



وأوضحت أن ما حدث هو أن المذيعة طرحت تساؤلا وهو "هل هناك نص قرآني يحرم زواج المسلمة من الكتابي؟"، فقلت لها لا يوجد نص قرآني بذلك، وهناك اشتقاقات واجتهادات فقهية انتهت أنه لا يجوز هذا الزواج، حرصاً على عدم تسريب البنت المسلمة بأبناءها لغير المسلم، وهذا يحدث نوعا من عدم الانضباط لهذا النسل في الحيرة بين الأب الكتابي والأم المسلمة.

وأكدت أن زواج المشرك من المسلمة حرام بالنص القرآني.


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