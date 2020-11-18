التحالف العربي يحبط استهداف المملكة بطائرة مفخخة

أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية.وأكد التحالف في بيانه مساء اليوم أن الحوثيين يقومون بهذه الأفعال بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.فيما أعلن التحالف العربي أمس تدمير الدفاع الجوي السعودي لصاروخ من نوع "سام 6" أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.