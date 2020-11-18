اليونان: تصرفات تركيا تقوض الناتو ويجب التصدي لها

اعتبر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، أن تصرفات تركيا في البحر المتوسط ​​تقوض وحدة حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالتحرك لحماية مصالحه إذا لم تستجيب أنقرة لدعوات الحوار.وقال ميتسوتاكيس خلال كلمته في الدورة السنوية الـ66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر الحالي، إنهم ملتزمون بإجراء حوار مخلص وحسن نية مع تركيا، في سياق المعاملة بالمثل.وأوضح أن اليونان واجهت تحديات أمنية وإجراءات أحادية الجانب من جانب تركيا، والتي قوضت وحدة الناتو بما في ذلك مواجهة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنه بات من المحتم على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله.وأضاف أنه إذا لم يحدث اتفاق بين تركيا واليونان فيجب اللجوء إلى تسوية نزاعاتهما من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والسماح بسيادة القانون.