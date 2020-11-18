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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
ريم محمود
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نفي الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ما تم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا عن إصابة نحو 180 شخصا بالجامعة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجامعة في تصريح لــ"الدستور" أن هذه القصة تم إشاعتها في كلية تربية رياضية بنين ونافها العميد، لافتا إلى أن هناك طالبا أصيب بالفيروس لكنه وضح الموقف كاملًا.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه قائلا: "ببساطة الحالات الفردية المصابة أو المشتبه إصابتها يتم عزلها منزليا".

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