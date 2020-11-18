«العربية للسياحة» تتعاون مع منظمات تابعة لجامعة الدول

قال الدكتور وليد الحناوي، المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة، إن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وقنصل عام الجمهورية اللبنانية في جدة وليد منقاره، ناقشا التعاون فيما بين المنظمة والجمهورية اللبنانية في المجال السياحي.وأكد القنصل اللبناني تقدير بلده لكل ما قدمته المنظمة منذ تأسيسها من دعم ومساندة للسياحة في كافة الظروف التي مرت بها الجمهورية اللبنانية.وأكد آل فهيد أن المنظمة دائمًا تسعى إلى تنمية وتطوير السياحة العربية البينية في الأقطار العربية وكان لها العديد من المناشط والفعاليات والبرامج التي نفذتها مع وزارة السياحة بجمهورية لبنان، لافتًا إلى أنه قد تم إختيار مدينة جبيل اللبنانية سابقًا كعاصمة للسياحة العربية في 2016، وأيضًا لدى المنظمة تعاون مع عدة منظمات تعمل في إطار جامعة الدول العربية تتخذ من الجمهورية اللبنانية مقرًا لها مثل الاتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد المصارف العربية.وأكد آل فهيد أن المنظمة منذ حدوث جائحة كورونا قد شكلت فريق لإدارة الأزمات لوضع توصيات وبرامج حول آلية مواجهتها، وكان من أهم هذه التوصيات تنمية وتطوير العنصر البشري الذي يعمل في هذه الصناعة الكبرى وتقديم له برامج تدريبية وتأهيلية عبر منصة التدريب الخاصة بالمنظمة Online تهدف إلى تقديم خدمة سياحية عربية بجودة عالمية تجعلها بمصاف الدول المتقدمة بهذه الصناعة الكبرى التي استفاد منها العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بالجمهورية اللبنانية.ولفت إلى أن وزير السياحة بالجمهورية اللبنانية الدكتور رمزي المشرفية كان له دور ملموس في فريق إدارة الأزمات في إطار المنظمة العربية للسياحة الذين وضعوا توصيات استرشادية لتعميمها على الدول العربية والتي تتلخص بتوصيات عاجلة:1. رفع كفاءة المنشآت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين.2. أهمية التأكيد على التعقيم والعزل في المنشآت السياحية.3. الاستمرار في تدريب العمالة على سبل الوقاية الشخصية وللغير.4. تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية5. تزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها.6. أهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة.7. إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.8. أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.9. أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضًا إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيًا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.10. دعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق الـ online وذلك لتمكين كافة العاملين في القطاع السياحي لمواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا.