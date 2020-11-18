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الثقافة

«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:43 م
سيد العديسي
سيد العديسي
خالد حماد
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صدر حديثًا عن دار دريم ديوان "كقاطع طريق" ليكون طرحه متزامنًا ومعرض الأوبرا للكتاب، والذي ستنطلق فعالياته غدًا الخميس.

والشاعر سيد العديسي هو صاحب المقولة الشهيرة "كأي صعيدي لا أقول أحبك"، والتي وجدت لها رواجًا كبيرًا جدًا على مواقع السوشيال ميديا، وأصدرها الشاعر في ديوانه الأسبق "كيف حالك جدًا".

يذكر أن السيد العديسي شاعر وصحفي مصري يعمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون، أصدر العديد من الدواوين الشعرية منها "قبلي النجع" وهو ديوان شعر عامية، وكيف حالك جدا ديوان نثر فصحى، وديوان "أموت ليظل اسمها سرًا"، وغيرها.

من أجواء الديوان
كصعيدي.. أحبك

لن أحبكِ كرجل إنجليزي
يضيع عمره في النظر إليك
وأنت نائمة
ويمشي على أطراف أصابعه
كي لا يوقظك
لن أحبكِ كعاشق فرنسي
يرص الزهور على سريرك
ويصنع عطرا يخلدك
ولست إيطاليًا كي أؤلف أوبرا باسمك
لن أحبكِ كهندي
يعشقك ليلا ويعبدك نهارا
سأحبك كصعيدي قاطع للطريق
يردد على مسامعك نشيد القتلة
أصنع لك من الجماجم بيتا
ادخر واحدة لطفل رضيع لأزين بها بابك-
كل يوم سأحكي لك حكاية جديدة
عن الأرواح التي أزهقها
سأصور لك بالضبط
كيف تذلل الرجل كي أتركه يمر بأسرته
وستضحكين حين تعلمين أنني لم أجد في ثياب مسافر قتلته
سوى علبة سجائر رديئة
ستتعبين يا حبيبتي قليلا
في إزالة الدماء عن ملابسي
لكنك ستفخرين بأني أحبك
سأحبك كعاشق تطارده الحكومات
وتتفنن وسائل الإعلام في صنع ألقابه
سأحبك كقاطع طريق
يعود منهكا كل ليلة
ليبكي عند قدميك.
«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى
«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى
«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى
«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى

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