«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى

صدر حديثًا عن دار دريم ديوان "كقاطع طريق" ليكون طرحه متزامنًا ومعرض الأوبرا للكتاب، والذي ستنطلق فعالياته غدًا الخميس.والشاعر سيد العديسي هو صاحب المقولة الشهيرة "كأي صعيدي لا أقول أحبك"، والتي وجدت لها رواجًا كبيرًا جدًا على مواقع السوشيال ميديا، وأصدرها الشاعر في ديوانه الأسبق "كيف حالك جدًا".يذكر أن السيد العديسي شاعر وصحفي مصري يعمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون، أصدر العديد من الدواوين الشعرية منها "قبلي النجع" وهو ديوان شعر عامية، وكيف حالك جدا ديوان نثر فصحى، وديوان "أموت ليظل اسمها سرًا"، وغيرها.من أجواء الديوانكصعيدي.. أحبكلن أحبكِ كرجل إنجليزييضيع عمره في النظر إليكوأنت نائمةويمشي على أطراف أصابعهكي لا يوقظكلن أحبكِ كعاشق فرنسييرص الزهور على سريركويصنع عطرا يخلدكولست إيطاليًا كي أؤلف أوبرا باسمكلن أحبكِ كهندييعشقك ليلا ويعبدك نهاراسأحبك كصعيدي قاطع للطريقيردد على مسامعك نشيد القتلةأصنع لك من الجماجم بيتاادخر واحدة لطفل رضيع لأزين بها بابك-كل يوم سأحكي لك حكاية جديدةعن الأرواح التي أزهقهاسأصور لك بالضبطكيف تذلل الرجل كي أتركه يمر بأسرتهوستضحكين حين تعلمين أنني لم أجد في ثياب مسافر قتلتهسوى علبة سجائر رديئةستتعبين يا حبيبتي قليلافي إزالة الدماء عن ملابسيلكنك ستفخرين بأني أحبكسأحبك كعاشق تطارده الحكوماتوتتفنن وسائل الإعلام في صنع ألقابهسأحبك كقاطع طريقيعود منهكا كل ليلةليبكي عند قدميك.