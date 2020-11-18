موسكو: عودة 114 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 114 لاجئًا (منهم 34 امرأة و58 طفلًا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين في بيانه أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.