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لايف ستايل

عمرو دياب ودينا الشربيني.. الحوت والميزان لا يتوافقان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:25 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
إسلام جمال
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ألغى المطرب عمرو دياب، متابعته لحساب الفنانة دينا الشربيني على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، بينما ما زالت الفنانة تتابعه على حسابه، وذلك بعد أنباء عن حدوث خلاف بينهما في الساحل الشمالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد وقوع شجار بين عمرو دياب ودينا الشربيني فى إحدى المناطق الساحلية، انتهت بترك عمرو المكان الذي كانا يجلسان فيه، لتعاقبه دينا الشربيني بعدم حضور حفل زفاف كان من المفترض أن تشاركه فيه.

وبعيدًا عن التكهنات حول الانفصال، كان لعلم الفلك والأبراج رأي آخر، فهل برج الحوت الذي تنتمي له الفنانة دينا الشربيني يتوافق مع برج الميزان الذي ينتمي له النجم عمرو دياب؟.

برج الحوت.. تغيرات مزاجية شديدة
من الصفات الخاصة بمواليد برج الحوت، والتى تنتمى اليه الفنانة دينا الشربينى، أنهم أشخاص تتغير أمزجتهم بأقل شيء، الأمر الذى لا يتوافق مع برج مولود برج الميزان، برج عمرو دياب.

ووفقًا لتحليل خبيرة الفلك وعلم الأبراج ماجى فرح، فمولود برج الميزان دائم الشعور بالملل، على عكس برج الحوت الذى يميل الى التعلق الزائد والميل إلى الروتين.

يتسم رجل الميزان بالكسل والتراخي ولا يملك الطموح الكافي الذي يساعده على الوصول إلى أهدافه، ويصبح شخص عنيد وعصبي عندما يتم وضعه تحت ضغط أو يتم تكليفه ببعض الأعمال التي تتطلب السرعة في الأداء.

برج الميزان.. كسلان حتى فى الحب
يتسم رجل الميزان والذى ينتمى إليه المطرب عمرو دياب، بالكسل والتراخي ولا يملك الطموح الكافي الذي يساعده على الوصول إلى أهدافه ويصبح شخص عنيد وعصبي حتى فى الحب، على عكس برج الحوت الذى يتسم بالحساسية والعاطفة المفرطة.

من العيوب التى تجعل برج الميزان لا يتوافق مع برج الحوت، هو أن رجل برج الميزان يعانى من صراع داخلى مع نفسه فقد يميل أحيانًا إلى إخفاء مشاعره، على عكس مولود برج الحوت الذى دائمًا يعشق الاهتمام الظاهر.

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