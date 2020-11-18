روسيا: رصد 33 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 33 انتهاكًا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (3) واللاذقية (8) وإدلب (19) وحماه (3).وذكر بيان للوزارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 8 انتهاكات للهدنة في سوريا، مشيرًا إلى أنه لم يتسن للجانب الروسي التأكد من هذه الانتهاكات.وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ24 ساعة الماضية أي عمليات إنسانية، مشيرًا إلى أنه تم بشكل عام وحتى اليوم تنفيذ 2638 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4569.364 طن.