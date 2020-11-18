96 وفاة و1450 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 96 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2541 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1450 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 83 ألفا و722 إصابة.