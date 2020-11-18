28 نوفمبر.. المنيا تواجه كفر الشيخ في أولى مباريات تنس الطاولة

يخوض فريق نادي المنيا لتنس الطاولة، أولى مبارياته في دوري الموسم الرياضي 2020/2021، عندما يحل ضيفًا على نظيره كفر الشيخ، وذلك يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لتنس الطاولة.ويشارك فريق المنيا في المجموعة الرابعة خلال هذا الموسم والتي تضم "المعادي، الرباط والأنوار، مصر التأمين، كفر الشيخ، وس.ح.الإسماعيلية"، من بين 24 فريقًا مشاركًا في الممتاز "أ".جدير بالذكر، أن فريق المنيا ضم اللاعب عبد الرحمن أشرف محمد قادمًا من نادي استاد المنصورة، مع استمرار التعاقد مع اللاعبين: عبد الله الشريف ومحمد يحيى لهذا الموسم.يقود الفريق فنيًا سيد موسى مدير فني، ومحمود خليل إداري الفريق، تحت إشراف نور مدكور عضو مجلس الإدارة.