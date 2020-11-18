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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:48 م
حضور جماهيري
حضور جماهيري
أمير محمد خالد
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حرص عدد كبير من جمهور مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي على مشاهدة عرض "عجاف +٢٠٠" الليبي الذي ينافس في مسابقة المهرجان ويعرض ضمن عروض الشارع، حيث تشارك ثلاثة أعمال في هذا القسم هى "أغنية على الممر" من مصر، و"أبي رجل" من إسبانيا.

ومن ضمن حضور العرض الليبي الفنانة لقاء سويدان، مازن الغرباوي رئيس المهرجان، ودكتور رانيا فتح الله، ودكتور علاء قوقة ودكتور عمرو دوارة.

وتقام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي.
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)
حضور جماهيرى كبير لعرض «عجاف +200» بمهرجان شرم المسرحى (صور)

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