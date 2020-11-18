صورة كوميدية لـ شيكو ورانيا يوسف وميرنا جميل بكواليس «اللعبة 2»

يواصل أبطال وصناع المسلسل الكوميدي "اللعبة 2" تصوير أحداث ومشاهد العمل بقيادة المخرج معتز التوني والذي يخوض بطولته كل من الفنان شيكو والفنان هشام ماجد.وظهرت الفنانة رانيا يوسف والتي انضمت لأبطال المسلسل مجددا في الجزء الثاني داخل لوكيشن تصوير العمل في صورة كوميدية جمعت بينها وبين بطل العمل الفنان شيكو والفنانة ميرنا جميل.مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبوالسعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.