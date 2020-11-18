انعقاد الجمعية العمومية لأبناء فناني مصر.. الجمعة

تعقد بعد غد الجمعة جمعية أبناء فناني مصر الجمعية العمومية؛ لاتخاذ قرارات مهمة بحضور عدد كبير من أعضائها.ويحضر الجمعية كل من الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان محمود حميدة وغيرهم الكثير من الفنانين أبناء الفنانين بحضور المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية.وتقام الجمعية العمومية لجمعية أبناء فنانين مصر الجمعة المقبلة الساعة السادسة مساء بمقرها بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد.‎كما تقام الجمعية العمومية بحضور رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبدالعزيز وعمرو عابدين وجمال عبد الحميد وعهدى صادق وعبدالله مشرف والفنان مجدي صبحي وعطية عادل خيري.