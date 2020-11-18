رئيس ملوي يتفقد أعمال تطهير مخرات السيول استعدادًا للشتاء

تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب المنيا، اليوم، أعمال تطهير مخرات السيول بالقرى، وذلك للتأكد من إزالة الحشائش والعوائق منها والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أي أمطار خلال فصل الشتاء.كما تابع رئيس المركز أعمال تمهيد رصف طريق كوم ماريا ـ دير البتول، وبرفقته على عبد الظاهر مدير التخطيط بمركز ومدينة ملوي، كما تمت معاينة طريق دير ابوحنس ـ الشيخ عبادة وأعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بالشيخ عبادة، وذلك ضمن برنامج مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.وأوضح رئيس المدينة أن تنفيذ المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات، مشيرا إلى أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة كافة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول مع التطهير الكامل للمخرات، وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى، مع ضرورة متابعة المشروعات الخدمية والاطمئنان على سير العمل وإعطاء دفعة للعمل بها، والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.