الصمت سيد الموقف.. تساؤلات حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربينى

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصال النجم عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني وذلك بعد نشوب خلاف بينهما.وانتشرت هذه الأخبار بعد أن قام "الهضبة" بإلغاء المتابعة لدينا الشربيني من حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ولكن ما زال الثنائي محتفظين بالصور التي تجمعهما سويا على حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وما زالت الفنانة دينا الشربيني محتفظة حتى الآن بآخر منشور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وهو عبارة عن مقطع فيديو يحتوي على عدد من صورهما سويا بتاريخ 11 فبراير الماضي تهنئ فيه عمرو دياب بعيد ميلاده على أنغام أغنية "أماكن السهر" التي طرحت مؤخرا.وكان الثنائي موجودين خلال الأيام الماضية سويا بإحدى المدن الساحلية في مصر، وما زالت التساؤلات مستمرة حول انفصال "الهضبة" و"الشربيني" خاصة أنه لم يظهر أي منهما حتى الآن لنفي الخبر أو تأكيده بشكل رسمي.