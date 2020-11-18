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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:53 م
مواطنو أسوان
مواطنو أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حرص العديد من المواطنين بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء، على التوافد بكثافة إلى مكتب صحة أول بمنطقة النفق لشراء لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي الذي تم توفيره، بعد إعلان مديرية الشئون الصحية بأسوان اللقاح للجمهور.

ويصل سعر جرعة اللقاح الواحدة من لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ لـ 50 جنيها، ويتم إعطاء اللقاح داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارجها.

ووفرت مديرية الشئون الصحية بأسوان، لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ لمن يرغب من المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي في الحصول عليه بـ3 مكاتب وهي: مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، مكتب صحة إدفو.

الجدير بالذكر أنه يتم توفيره للفئات الأكثر احتياجا للتطعيم وهم: كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، وكذلك المسافرون لأداء العمرة، بينما يمنع تطعيم من سبق إصابته بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح كما يتم تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بارتفاع درجة الحرارة، ويتم الرجوع للطبيب المعالج قبل تطعيم السيدات الحوامل.
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)
مواطنو أسوان يتوافدون على مكتب الصحة لشراء لقاح الإنفلونزا (صور)

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