وضع حجر الأساس لمشروع خط إنتاج مسحوق التمور

تم اليوم توقيع اتفاق بين تحالف الصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية ومركز البحوث الزراعية، ممثلًا في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بحضور الدكتور خالد محمد السعدني، ممثلًا عن تحالف الصناعات الغذائية بجامعة الإسكندرية والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة إيمان سالم، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والباحث الرئيسي للمشروع.ويعد المشروع هو حجر الأساس لأول خط لإنتاج مسحوق التمور الجافة عالي الجودة في مصر.أشارت الباحث الرئيسي للمشروع إلى أن المشروع يتم تمويله من أكاديمية البحث العلمي، حيث إنه يمكن استخدام مسحوق التمور الجافة كبديل للسكر.