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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:13 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» أسعار بورصة الدواجن بكافة أنواعها في تقرير يومي يتضمن حالة أسعار الدواجن، حيث يضم التقرير جميع أنواع الدواجن في الأسواق، وذلك وفقًا للأسعار اليومية للدواجن ومتغيرات سوق الدواجن، حيث يزداد سعر كافة أنواع الدواجن عندما ترتفع أسعار علف الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 19-11-2020

وتقدم «الدستور» تقرير عن أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 19-11-2020، حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيهًا، فيما يسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21 إلى 21.50 جنيه، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 إلي 15.25 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو لحم الفراخ الساسو بين 27 إلى 27.50 جنيه. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتتراوح أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية كالأتي، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض البالغ من العمر يوم واحد بين 4.25 إلى 4.50 جنيه، وسجل سعر كيلو الكتكوت "ساسو" البالغ من العمر يوم واحد بين 4 إلى 4.25 جنيه، وسجل الكتكوت البلدي البالغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.
 
فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 29 إلى 30 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، حيث بلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا.

بينما بلغ سعر البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيهًا، فيما سجل سعر لحم البط المولارد بين 22 إلى 22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

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