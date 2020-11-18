مستثمرو بدر: الصناعة المحلية تطورت بشكل كبير بفضل دعمها حكوميًا

قال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير مؤخرا الأمر الذي يرجع إلى خطة الحكومة نحو دعم وتطوير الصناعة المحلية.وأضاف العادلى في تصريح لـ"الدستور" أن تطوير الصناعة جاء من خلال تدشين المدن والمجمعات الصناعية الجديدة التي ساعدت على النهوض بالصناعة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل كثيرة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.وتابع: أن مدينة بدر ستكون من أكبر المدن الصناعية بسبب موقعها العظيم بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.