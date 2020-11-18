تصفيات مسابقة الإلقاء الشعري بإدارة دراو التعليمية في أسوان (صور)

نظمت إدارة دراو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، تصفيات مسابقة الإلقاء الشعرى على مستوى المديرية بمقر نقابة المعلمين بدراو.وجاء ذلك بحضور عادل أمين مدير إدارة دراو التعليمية، وسناء أحمد حنفى موجه عام النشاط الثقافي والفني، وأمل سيد موجه مركزى الصحافة، والشافعي سيد موجه أول المسرح، ورضا عبد الكريم موجه أول المسرح.فيما قدم وكيل الإدارة التهنئة للطلاب الفائزين على مستوى الإدارة وتمني لهم التوفيق في المسابقة وشجعهم الحصول على مراكز متميزة في جميع المسابقات، وأبدى إعجابه بالمواهب المتميزة في الشعر، ورافقه مظهر أبو الحسن مدير الخدمات التربوية بالإدارة.