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محمد العسيري

محافظات

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
صرف منحة
صرف منحة
عبدالله هشام
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لا يزال موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة محل بحث الملايين من العمالة غير المنتظمة في مصر مرور نحو شهر على انتهائهم من تسجيل بياناتهم وتحديثها عبر موقع وزارة القوى العاملة للتمكن من صرف منحة الـ500 جنيه حتى نهاية العام الجاري، حسبما أعلنت أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منحة العمالة غير المنتظمة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارة القوى العاملة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قد تلقوا طلبات التسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة خلال شهر أكتوبر، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة في دفعتها الرابعة، والتي من المقرر صرفها حتى نهاية هذا العام.

في السياق ذاته كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة أن ارتفاع أعداد طلبات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بلغت نحو 6 ملايين مواطن ما تسبب في تأخر صرف العمالة من كثرة الطلبات المقدمة من المواطنين، موضحًا أنه تم فحص البيانات ومعرفة من المستحقين لصرف المنحة حيث ترقبها الكثير منذ إعلان الرئيس بمد صرفها.

موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

وأوضحت وزيرة التخطيط أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء من أجل صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تعكف خلال الوقت الحالي على مراجعة موقفهم بشكل دقيق، واستبعاد الأسماء المكررة، حيث تم استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم  نقدي من الدولة.

فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر العدد النهائي بشكل كامل ودقيق للمستحقين؛ من أجل التمهيد للإفصاح خلال الأسبوع  المقبل عن مواعد صرف هذه الدفعة.

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