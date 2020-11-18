صدور «قوس قزح بدون ألوان» لـ السيد شليل عن دار «واو» للنشر

صدر حديثا عن دار "واو" للطباعة والنشر المجموعة القصصية "قوس قزح بدون ألوان" للكاتب السيد شليل، والتي تضم خمس قصص وهي "قوس قزح بدون ألوان ـ أمي التي في السماء ـ لا تكف عن اللعب يا سامرـ رد الجميل ـ هدية" لفئات عمرية متفاوتة.تعالج المجموعة السلبيات التي يتعرض لها الأطفال في مراحل عمرهم الأولى من خلال قالب حكائي شائق ولغة تجد استحسانا ومحبة.يشار إلى أن من قام برسوم الكتاب الطفلة الموهبة فريدة محمود، يقول عنها السيد شليل: "رغم صغر سنها إلا أنها تمتلك مهارة غير عادية، وشاركت ضمن مبادرة حقق حلمك والتي التي تبنت مجموعة كبيرة من المواهب في مجالي الكتابة والرسم.