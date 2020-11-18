نورهان طمان عضوًا فى لجنة تطوير ملف الكرة النسائية

شكلت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، لجنة لتطوير ملف الكرة النسائية، وتضم اللجنة كلًا من نورهان طمان الصحفية بجريدة اليوم السابع، وبرئاسة عبداللطيف إمام مدير فني سابق لمنتخب مصر للكرة النسائية، هبة رزق حكم كرة قدم، شيرين فوزي لاعبة سابقة بنادي سموحة، دكتور أحمد ساهر دكتور المشرف على الكرة النسائية في نادي جمهورية شبين، فريدة سالم لاعبة سابقة، أحمد كمون.وكانت سحر عبدالحق ونورهان طمان عقدتا جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث إنشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز.