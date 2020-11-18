«الرئاسة» تطلق تطبيقا للهواتف.. 6 خطوات لتحميله على تليفونك

أطلق موقع رئاسة الجمهورية تطبيقًا خاصًا بالهواتف الذكية «Android».ولتحميل التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:1. فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل.2. وفي خانة البحث نقوم بكتابة "رئاسة جمهورية مصر العربية" أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة "Egyptian Presidency".3. ستظهر لنا نتائج البحث متضمنة في أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية، نقوم بالنقر على الأيقونة.4. نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل.5. بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل، وسنجد على سطح الهاتف برنامج "رئاسة جمهورية مصر العربية" موجود ضمن برامج الهاتف.6. ونقوم بالنقر على أيقونة "رئاسة جمهورية مصر العربية " سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج لنا.