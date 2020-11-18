رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرئاسة» تطلق تطبيقا للهواتف.. 6 خطوات لتحميله على تليفونك

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:02 م
رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية
طباعة
أطلق موقع رئاسة الجمهورية تطبيقًا خاصًا بالهواتف الذكية «Android».

ولتحميل التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:

1. فتح الهاتف والبحث عن برنامج جوجل بلاي أو متجر جوجل.

2. وفي خانة البحث نقوم بكتابة "رئاسة جمهورية مصر العربية" أو باللغة الإنجليزية نقوم بكتابة "Egyptian Presidency".

3. ستظهر لنا نتائج البحث متضمنة في أول نتيجة برنامج رئاسة جمهورية مصر العربية، نقوم بالنقر على الأيقونة.

4. نقوم بعد ذلك بالنقر على زر تثبيت أو تنزيل.

5. بعد الانتهاء من التثبيت سنغلق برنامج متجر جوجل، وسنجد على سطح الهاتف برنامج "رئاسة جمهورية مصر العربية" موجود ضمن برامج الهاتف.

6. ونقوم بالنقر على أيقونة "رئاسة جمهورية مصر العربية " سيقوم البرنامج بتحميل البيانات وفتح تفاصيل البرنامج لنا.

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

«المكشوف والمحجوب».. قصة الحجاب ما بين التقويض والتفريط

دار الكتب والوثائق تشارك فى معرض الأوبرا الأول للكتاب

كل ما تريد معرفته عن معرض كتاب الدقى المخفض

الجمعة.. السيمفونية البطولية بين بيتهوفن وبونابرت بقصر المانسترلي