وداع الكبار 3| آخر أيام صبري موسى: قرأ في المصحف وقبَل صور أبنائه وأوصى بإطلاق جائزة باسمه



"كنت أشعر أن الموال هو الشكل المناسب لأنه يسمح بالبكاء ورثاء كل شيء، هل هذا تخطيط مسبق؟.. لا أظن".. هكذا قال صبري موسى وهكذا كان يشعر أن الموال هو الشكل المناسب للبكاء، وأن الحياة كلها يمكن أن تكون موالًا يصلح لاستدرار الدمع، هكذا كانت حياته، موال طويل من شجن يعصف بالأعين، هكذا كانت مسيرته مثل بطله نيكولا الغريب والمتصوف والزاهد والأسطوري.



يقول موسى في روايته فساد الأمكنة: "اسمعوا مني بتأمل يا أحبائي، فإني مضيفكم في وليمة ملوكية سأطعمكم فيها غذاءً جبليًا لم يعهده سكان المدن، بينما أحرك أرغن لساني وأحكي لكم سيرة ذلك المأساوي نيكولا".



فهل حكى موسى سيرة نيكولا أم حكى ذلك الاغتراب برغم الوجود، والموت برغم الحياة، والبعد برغم القرب، هكذا كان نيكولا وهكذا كان صبري فنيكولا الروسي الذي تربى في تركيا وتزوج في إيطاليا ثم ارتحل للصحراء كان يعاني من شتات مرهق وكان الموت هو قضيته التي ظل يفكر فيها ويطرح السؤال تلو الآخر، وهنا كان نيكولا هو البوق، وموسى هو الجسد، وكلاهما كان يفيض بالأسئلة.. وحول آخر أيام صبري موسى التقت "الدستور" أرملته الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان وكان هذا الحوار..



11 يناير 2018.. طلب المصحف ليقرأ فيه.. وكان آخر ما أمسكه هو رواية "السيد من حقل السبانخ"



تحكي أنس الوجود رضوان فتقول: "قبل موت صبري بأسبوع قال لي: "أنا عاوز منك طلب؟"، فقلت له:"ماذا"، فقال لي:"أريد القرآن" فسألته ان كان يحب أن افتح إذاعة القرآن الكريم، فقال لي "لا أنا أريد المصحف"، فسألته وأنا أمسك بالمصحف:"أي سورة تريد ؟"فقال لي: "هاتي المصحف سوف أخرج أنا السورة"، وأعطيته المصحف، وراح يقلب وبدأ يقرا في صمت، حاولت أن أعرف السورة التي يقرأ فيها فلم يقل لي، واستند على السرير وظل لساعتين يقرأ وقلقت جدًا.



وتضيف: "كان لي جارة أردنية ودودة اسمها "فريحة" وهي عشرة طويلة مع صبري وكانت ودودة جدا وتحبه، وأحيانا كان يحب أكلها الأردني وتصنع له بعض القهوة، وذلك بسبب انه قام بوساطة لتعيين ابنها في التلفزيون فحملتها جميلة لصبري، كان يقول لها ياست فريحة، بكل احترام وود، وحين نزلت فريحة قلت لها له ساعتان يقرأ في المصحف، كان القلق يأكلني، ورحت أنظر إليه وأحاول معرفة أي سورة يقرأ، وحاولت استراق النظر لكني فوجئت بغبشة في عيني ولم استطع تبين السورة، وحتى حينما انتهى من القراءة أمسكت بالمصحف وفتحته كما فتحه صبري موسى على أمل ان يفتح السورة التي يقرأ فيها لكني لم أعرف.



وتواصل: "قال لي أريد أن أنام، ونام بالفعل وكان هذا مقلقا ايضًا لأن صبري ينام الفجر، كانت الممرضة تأتي لكنه رأى أن العلاج كثير فكان يقلل فيه، كان صبري يرفض علاج السكر وغيرها، فكان يتمرد بقوة في هذا الأسبوع، وفي اليوم التالي طلب رؤية إخوته". "كنت أشعر أن الموال هو الشكل المناسب لأنه يسمح بالبكاء ورثاء كل شيء، هل هذا تخطيط مسبق؟.. لا أظن".. هكذا قال صبري موسى وهكذا كان يشعر أن الموال هو الشكل المناسب للبكاء، وأن الحياة كلها يمكن أن تكون موالًا يصلح لاستدرار الدمع، هكذا كانت حياته، موال طويل من شجن يعصف بالأعين، هكذا كانت مسيرته مثل بطله نيكولا الغريب والمتصوف والزاهد والأسطوري.يقول موسى في روايته فساد الأمكنة: "اسمعوا مني بتأمل يا أحبائي، فإني مضيفكم في وليمة ملوكية سأطعمكم فيها غذاءً جبليًا لم يعهده سكان المدن، بينما أحرك أرغن لساني وأحكي لكم سيرة ذلك المأساوي نيكولا".فهل حكى موسى سيرة نيكولا أم حكى ذلك الاغتراب برغم الوجود، والموت برغم الحياة، والبعد برغم القرب، هكذا كان نيكولا وهكذا كان صبري فنيكولا الروسي الذي تربى في تركيا وتزوج في إيطاليا ثم ارتحل للصحراء كان يعاني من شتات مرهق وكان الموت هو قضيته التي ظل يفكر فيها ويطرح السؤال تلو الآخر، وهنا كان نيكولا هو البوق، وموسى هو الجسد، وكلاهما كان يفيض بالأسئلة.. وحول آخر أيام صبري موسى التقت "الدستور" أرملته الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان وكان هذا الحوار..تحكي أنس الوجود رضوان فتقول: "قبل موت صبري بأسبوع قال لي: "أنا عاوز منك طلب؟"، فقلت له:"ماذا"، فقال لي:"أريد القرآن" فسألته ان كان يحب أن افتح إذاعة القرآن الكريم، فقال لي "لا أنا أريد المصحف"، فسألته وأنا أمسك بالمصحف:"أي سورة تريد ؟"فقال لي: "هاتي المصحف سوف أخرج أنا السورة"، وأعطيته المصحف، وراح يقلب وبدأ يقرا في صمت، حاولت أن أعرف السورة التي يقرأ فيها فلم يقل لي، واستند على السرير وظل لساعتين يقرأ وقلقت جدًا.وتضيف: "كان لي جارة أردنية ودودة اسمها "فريحة" وهي عشرة طويلة مع صبري وكانت ودودة جدا وتحبه، وأحيانا كان يحب أكلها الأردني وتصنع له بعض القهوة، وذلك بسبب انه قام بوساطة لتعيين ابنها في التلفزيون فحملتها جميلة لصبري، كان يقول لها ياست فريحة، بكل احترام وود، وحين نزلت فريحة قلت لها له ساعتان يقرأ في المصحف، كان القلق يأكلني، ورحت أنظر إليه وأحاول معرفة أي سورة يقرأ، وحاولت استراق النظر لكني فوجئت بغبشة في عيني ولم استطع تبين السورة، وحتى حينما انتهى من القراءة أمسكت بالمصحف وفتحته كما فتحه صبري موسى على أمل ان يفتح السورة التي يقرأ فيها لكني لم أعرف.وتواصل: "قال لي أريد أن أنام، ونام بالفعل وكان هذا مقلقا ايضًا لأن صبري ينام الفجر، كانت الممرضة تأتي لكنه رأى أن العلاج كثير فكان يقلل فيه، كان صبري يرفض علاج السكر وغيرها، فكان يتمرد بقوة في هذا الأسبوع، وفي اليوم التالي طلب رؤية إخوته".

13 يناير 2018.. كانت الجلطة قاسية.. وكان يحب العصافير



تقول أرملته أنس الوجود رضوان: "كان صبري موسى يعاني من أثر جلطة قديمة منذ 15 عامًا، وكانت تأتيه حالات تشنج من آن لآخر لكنه كان ينتصر عليها في كل مرة، كان ذهنه حاضرًا ومتأهبًا، كان هناك صراع حقيقي بينه وبينها، كان له طقس يومي، يقوم صباحًا ليرخ إلى الشرفة فيراقب الشمس والعصافير ثم يدخل للنوم، لم يكن يخلد للنوم ليلًا، كان الليل لكتابة أو لقراءة وكان النهار للنوم، والحقيقة أننا اعتدنا التعامل مع الجلطة التي تأتيه بين وقت وآخر، حتى أنها لم تعد تزعجنا بنفس قوتها كما في أول مرة، ولكنها كانت أكبر من سابقيها، فرحنا نبحث عن رعاية مركزة، وبالفعل ذهبنا للعناية المركزة في مستشفى الهرم، وخصصوا له حجرة هناك، وكنت معه في المستشفى ولم يكن هناك مرافق بالظبع ولكنهم سمحوا لي بالدخول والخروج، وقال لي انا عاوز أخرج، وبالفعل اتفقت مع الدكتور ان يذهب إلى البيت وكان هناك دكتور وممرضة يأتون للاطمئنان عليه، وكان معنا دكتور علاج طبيعي أيضًا".



وتواصل: "وفي البيت راح موسى يمارس حياته بعادية كأنه لم يكن هناك شيء ولا تعب ولا مرض، تكمل أنس الوجود: "كان يستيقظ الفجر ويجلس في البلكونة، يشرب قهوته ويراقب الشمس وهي تشرق، وبعدها يتناول علاجه، وينام مرة أخرى، حتى وهو مريض كان يسهر الليل وينام النهار".



وتضيف: "العلاج الطبيعي كان يوما ويومان وهو لا يحب التغيير، ولكن في موضوع مرضه كان لديه يقين بالناس، ويظل يتعامل مع الأطباء بشكل دائم، وكان يتحسن على ايديهم، كان الدكتور يأتي كل يوم من بعد خروجه من العناية المركزة، ولمدة أسبوعين يعلق له "الجلوكوز"، والممرضة تأتي لتعطيه حقن تحت الجلد واستمرت هذه الحقن حتى آخر يوم في حياته. تقول أرملته أنس الوجود رضوان: "كان صبري موسى يعاني من أثر جلطة قديمة منذ 15 عامًا، وكانت تأتيه حالات تشنج من آن لآخر لكنه كان ينتصر عليها في كل مرة، كان ذهنه حاضرًا ومتأهبًا، كان هناك صراع حقيقي بينه وبينها، كان له طقس يومي، يقوم صباحًا ليرخ إلى الشرفة فيراقب الشمس والعصافير ثم يدخل للنوم، لم يكن يخلد للنوم ليلًا، كان الليل لكتابة أو لقراءة وكان النهار للنوم، والحقيقة أننا اعتدنا التعامل مع الجلطة التي تأتيه بين وقت وآخر، حتى أنها لم تعد تزعجنا بنفس قوتها كما في أول مرة، ولكنها كانت أكبر من سابقيها، فرحنا نبحث عن رعاية مركزة، وبالفعل ذهبنا للعناية المركزة في مستشفى الهرم، وخصصوا له حجرة هناك، وكنت معه في المستشفى ولم يكن هناك مرافق بالظبع ولكنهم سمحوا لي بالدخول والخروج، وقال لي انا عاوز أخرج، وبالفعل اتفقت مع الدكتور ان يذهب إلى البيت وكان هناك دكتور وممرضة يأتون للاطمئنان عليه، وكان معنا دكتور علاج طبيعي أيضًا".وتواصل: "وفي البيت راح موسى يمارس حياته بعادية كأنه لم يكن هناك شيء ولا تعب ولا مرض، تكمل أنس الوجود: "كان يستيقظ الفجر ويجلس في البلكونة، يشرب قهوته ويراقب الشمس وهي تشرق، وبعدها يتناول علاجه، وينام مرة أخرى، حتى وهو مريض كان يسهر الليل وينام النهار".وتضيف: "العلاج الطبيعي كان يوما ويومان وهو لا يحب التغيير، ولكن في موضوع مرضه كان لديه يقين بالناس، ويظل يتعامل مع الأطباء بشكل دائم، وكان يتحسن على ايديهم، كان الدكتور يأتي كل يوم من بعد خروجه من العناية المركزة، ولمدة أسبوعين يعلق له "الجلوكوز"، والممرضة تأتي لتعطيه حقن تحت الجلد واستمرت هذه الحقن حتى آخر يوم في حياته.

نظر إلى إخوته نظرة وداع وأرسل خطابًا لمستشاره القانوني



كان إخوة صبري موسى معتادين على زيارته حسب مواعيد محددة، تقول أنس الوجود رضوان:" كان إخوته يأتون لزيارته كل خميس، وهم زينب موسى التي تعمل في إذاعة البي بي سي، وزوجها اللواء سامي حسان نائب مستشفى المعادي العسكري، وهو من أبطال حرب أكتوبر، واخته سوسن وابنتها جيهان، وزوجها المهندس محمد، كل خميس كانوا ياتون ونتنوال طعام الغداء، وكان هناك خميس لم ياتوا فيه بسبب زيارة زينب وزوجها لشرم الشيخ، ولكن الغريب ان هذا الاسبوع حضر كل اصدقائه، فجاءت حنان موسى استاذة الرسوم المتحركة، وغادة موسى وأمجد حسان الضابط، وطارق يوسف مدير مكتب إسعاد يونس، كانت هناك تجميعة غريبة وكان سعيدا جدا، والملفت أنه كان ينظر إليهم ويطيل النظر.



وأكملت: "كان صبري مثلا أعلى للعائلة كلها، وعلاقة ود جميلة تسري بينهم، وراحوا يضحكون وكان يراقبهم حتى في نزولهم، واندهشوا لهذه النظرات حتى أنهم سألوني عنها، لم نكن نعرف أنهم نظرة الوداع".



واستطردت: "وبدا صبري يبحث عن أوراقه وخطاباته وخطابات الترجمة وان يرسل خطابات الترجمة للمستشار القانوني حسام لطفي، وهو الذي أمسك وحدة حماية الحقوق الملكية الفكرية بعد صبري موسى باتحاد الكتاب فطلب مني أن أعطي العقود الخاصة بكتبه لكي يرسل بها إلى دور النشر، كانت آخر المترجمات للصينية لفساد الأمكنة، فأمسك بالرواية وتصفحها بشغف، وظل يمشي بيده على أعماله، كان منظما وكل شئ معروف مكانه، وقال لي هاتي كل رواياتي، وكان ما آخر ما أمسكه هي رواية السيد من حقل السبانخ.



وتابعت: "كان لهذه قصة كان في لك الوقت يتحدث الجميع عن الكبسولة الكهربائية، وضحك وهو يقول لي أنه يجب أن يكون له ربح من التطور العلمي، لأن صبري ذكر كل شئ في رواياته الخيال العلمي، تنبأ بالتليفون المحمول وكل شئ بها أصبح واقعيًا".



أما عن معالجة فساد الامكنة لتحويلها سيناريو فقد كتب المعالجة بنفسه، فتقول رضوان: "أوصاني ألا أمنح المعالجة لأي إنسان بلا بعقود، لأنها خلاصة جهد سنوات، كان قد اشتراها يوسف شاهين وظل لخمس سنوات لم يجسدها حتى سقطت حقوق امتلاكه لها بحكم قانون حماية الملكية الفكرية، وحتى قطاع الإنتاج لم ينفذها، وكان صبري يرفض الكثير من المعالجات لأنها لم تكن من الرواية في شئ، ونوه لي أنه ممنوع لأي حد أن يأخذ المعالجة لفساد الأمكنة وأيضًا للسيد من حقل السبانخ.



وعن طقوس يومه وكيف كانت تقول رضوان: "كان يقوم ويستحم ويضع البرفان وكأنه في طريقه للخروج، ويجلس بلبس الخروج في البيت، كانت هناك زجاجة مسك أرسلها له ابن أخته من السعودية، لم يكن يضع منها ولكن كان يرش نقط في مكان جلسته فيستنشق رائحة حلوة، وكان يعشق الزرع وكان يسقيه بيده، وله كنبة جميلة يجلس عليها والحقيقة أنها تكسرت بعد وفاته، كان يعشق مكتبته وأوصاني بها خيرا، ولم يقبل التفريط فيها، كان يقول لي أن أحب أن ينتفع بها أحد فلا ضير ولكن تحت اسمه، هي ثروة بالنسبة له، وكان يكره أن يفرط أبناء المبدعين في مكتباتهم، ووصى بإطلاق جائزة باسمه للشباب، كان له تلاميذ كثيرين في السيناريو والقصة القصيرة والرواية والصحافة، وكان يرى أنه لا بد أن نهتم بالشباب، وأن الشاب يفرح بالجائزة حتى وان كانت بسيطة، وانا في طريقي لتحويل حلمه إلى حقيقة.



وأضافت: "كان لا يحب الظهور في الإعلام لكن كان يستثني القراء الحقيقيين مثل فاروق شوشة لأنه يقرأ المشاريع التي يعمل عليها، وعلى عكس التلفزيون كان صبري يعشق الاذاعة، وكان يرى ان الإذاعي أكثر ثقافة، ولأنه ساهم في الإعداد التلفزيوني وكان له أول فيلم الوان تلفزيوني "حبيب أصغر مني" قصة احسان عبد القدوس، وكان يعد برنامج أماني ناشد، وطلب مني الرجوع إلى أرشيفه وجمعه".



صبري حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى مرتين، وكان دائم النظر إليهم وبالرغم من الجوائز الكثيرة التي حصل عليها مثل الحصان المجنح والتي كان أول عربي يحصل عليها ولكن كانت الأوسمة تفرحه، وتسحبه إلى الذكريات.

كان إخوة صبري موسى معتادين على زيارته حسب مواعيد محددة، تقول أنس الوجود رضوان:" كان إخوته يأتون لزيارته كل خميس، وهم زينب موسى التي تعمل في إذاعة البي بي سي، وزوجها اللواء سامي حسان نائب مستشفى المعادي العسكري، وهو من أبطال حرب أكتوبر، واخته سوسن وابنتها جيهان، وزوجها المهندس محمد، كل خميس كانوا ياتون ونتنوال طعام الغداء، وكان هناك خميس لم ياتوا فيه بسبب زيارة زينب وزوجها لشرم الشيخ، ولكن الغريب ان هذا الاسبوع حضر كل اصدقائه، فجاءت حنان موسى استاذة الرسوم المتحركة، وغادة موسى وأمجد حسان الضابط، وطارق يوسف مدير مكتب إسعاد يونس، كانت هناك تجميعة غريبة وكان سعيدا جدا، والملفت أنه كان ينظر إليهم ويطيل النظر.وأكملت: "كان صبري مثلا أعلى للعائلة كلها، وعلاقة ود جميلة تسري بينهم، وراحوا يضحكون وكان يراقبهم حتى في نزولهم، واندهشوا لهذه النظرات حتى أنهم سألوني عنها، لم نكن نعرف أنهم نظرة الوداع".واستطردت: "وبدا صبري يبحث عن أوراقه وخطاباته وخطابات الترجمة وان يرسل خطابات الترجمة للمستشار القانوني حسام لطفي، وهو الذي أمسك وحدة حماية الحقوق الملكية الفكرية بعد صبري موسى باتحاد الكتاب فطلب مني أن أعطي العقود الخاصة بكتبه لكي يرسل بها إلى دور النشر، كانت آخر المترجمات للصينية لفساد الأمكنة، فأمسك بالرواية وتصفحها بشغف، وظل يمشي بيده على أعماله، كان منظما وكل شئ معروف مكانه، وقال لي هاتي كل رواياتي، وكان ما آخر ما أمسكه هي رواية السيد من حقل السبانخ.وتابعت: "كان لهذه قصة كان في لك الوقت يتحدث الجميع عن الكبسولة الكهربائية، وضحك وهو يقول لي أنه يجب أن يكون له ربح من التطور العلمي، لأن صبري ذكر كل شئ في رواياته الخيال العلمي، تنبأ بالتليفون المحمول وكل شئ بها أصبح واقعيًا".أما عن معالجة فساد الامكنة لتحويلها سيناريو فقد كتب المعالجة بنفسه، فتقول رضوان: "أوصاني ألا أمنح المعالجة لأي إنسان بلا بعقود، لأنها خلاصة جهد سنوات، كان قد اشتراها يوسف شاهين وظل لخمس سنوات لم يجسدها حتى سقطت حقوق امتلاكه لها بحكم قانون حماية الملكية الفكرية، وحتى قطاع الإنتاج لم ينفذها، وكان صبري يرفض الكثير من المعالجات لأنها لم تكن من الرواية في شئ، ونوه لي أنه ممنوع لأي حد أن يأخذ المعالجة لفساد الأمكنة وأيضًا للسيد من حقل السبانخ.وعن طقوس يومه وكيف كانت تقول رضوان: "كان يقوم ويستحم ويضع البرفان وكأنه في طريقه للخروج، ويجلس بلبس الخروج في البيت، كانت هناك زجاجة مسك أرسلها له ابن أخته من السعودية، لم يكن يضع منها ولكن كان يرش نقط في مكان جلسته فيستنشق رائحة حلوة، وكان يعشق الزرع وكان يسقيه بيده، وله كنبة جميلة يجلس عليها والحقيقة أنها تكسرت بعد وفاته، كان يعشق مكتبته وأوصاني بها خيرا، ولم يقبل التفريط فيها، كان يقول لي أن أحب أن ينتفع بها أحد فلا ضير ولكن تحت اسمه، هي ثروة بالنسبة له، وكان يكره أن يفرط أبناء المبدعين في مكتباتهم، ووصى بإطلاق جائزة باسمه للشباب، كان له تلاميذ كثيرين في السيناريو والقصة القصيرة والرواية والصحافة، وكان يرى أنه لا بد أن نهتم بالشباب، وأن الشاب يفرح بالجائزة حتى وان كانت بسيطة، وانا في طريقي لتحويل حلمه إلى حقيقة.وأضافت: "كان لا يحب الظهور في الإعلام لكن كان يستثني القراء الحقيقيين مثل فاروق شوشة لأنه يقرأ المشاريع التي يعمل عليها، وعلى عكس التلفزيون كان صبري يعشق الاذاعة، وكان يرى ان الإذاعي أكثر ثقافة، ولأنه ساهم في الإعداد التلفزيوني وكان له أول فيلم الوان تلفزيوني "حبيب أصغر مني" قصة احسان عبد القدوس، وكان يعد برنامج أماني ناشد، وطلب مني الرجوع إلى أرشيفه وجمعه".صبري حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى مرتين، وكان دائم النظر إليهم وبالرغم من الجوائز الكثيرة التي حصل عليها مثل الحصان المجنح والتي كان أول عربي يحصل عليها ولكن كانت الأوسمة تفرحه، وتسحبه إلى الذكريات.

كان صبري يقول لي: "غدا سوف تحصدين ما قمت بعمله معي"، وأن الخير الذي عملته معه هو الذي سيظل.



أيام ما قبل الوفاة.. اتصل بأخوته وقبل صور أبناؤه وهاتف مترجميه.



اتصل صبري بإخوته وراح يضحك، كما اتصل بابنتي وحفيدي ياسين وعلي، وكان صبري يشجعهم ويعلق رسوماتهم على الحوائط، وأوصاهم بان ينتبهوا لمواهبهم.



كان له أحفاد من ابنه محمد المقيم بأمريكا، كان معتادا أن يسافر ثلاثة أشهر في العام لزيارتهم، وأخرج صورهم وظل ينظر فيها، والغريب أنه جاء له تليفون من "ماسيمو" المترجم الإيطالي، والحكاية بدأت قديما فحين أحب ماسيمو ترجمة أعماله جاء إلى مصر وقال له اريد أن أتعايش معك لمدة شهر لأني أريد حس الكاتب أكثر من قراءتي لأعمالك، وبالفعل رافق صبري وحدثه قبل وفاته بثلاثة ايام، كان صبري يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وأيضًا جاءه هاتف من منى ميخائيل التي ترجمت روايته فساد الأمكنة للألمانية. أيام ما قبل الوفاة.. اتصل بأخوته وقبل صور أبناؤه وهاتف مترجميه.اتصل صبري بإخوته وراح يضحك، كما اتصل بابنتي وحفيدي ياسين وعلي، وكان صبري يشجعهم ويعلق رسوماتهم على الحوائط، وأوصاهم بان ينتبهوا لمواهبهم.كان له أحفاد من ابنه محمد المقيم بأمريكا، كان معتادا أن يسافر ثلاثة أشهر في العام لزيارتهم، وأخرج صورهم وظل ينظر فيها، والغريب أنه جاء له تليفون من "ماسيمو" المترجم الإيطالي، والحكاية بدأت قديما فحين أحب ماسيمو ترجمة أعماله جاء إلى مصر وقال له اريد أن أتعايش معك لمدة شهر لأني أريد حس الكاتب أكثر من قراءتي لأعمالك، وبالفعل رافق صبري وحدثه قبل وفاته بثلاثة ايام، كان صبري يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وأيضًا جاءه هاتف من منى ميخائيل التي ترجمت روايته فساد الأمكنة للألمانية.

قبل الوفاة بيوم.. حكى للممرضة قصة الشيماء..



جاءت الممرضة بعد أن أوقفنا المحاليل وغيرها، فالعلاج الطبيعي قال إنه يريد الراحة، لكنني اصررت على مجيء الممرضة لكي تعطيه حقن "تحت الجلد"، وجاءت الممرضة فقال لها:" غدًا ستكون آخر حقنة لي"، فقالت له:" خلاص يعني انا مش هاجي تاني؟"، وقالت له إن صديقتي أطلق عليها شيماء تيمنًا بفيلم الشيماء الذي كتبت له السيناريو والحوار، وراحا يضحكان وحكى لها صبري عن السفير صديقه القحطاني سفير البحرين في العراق حين كان صبري مدير مكتب روز اليوسف في العراق والخليج العربي، وقال له:" حين أنجب بنتا سأطلق عليها اسم شيماء"، وبالفعل أنجب بنتا وأسماها شيماء ولازال على تواصل معي إلى الآن، وابنته شيماء التي تعمل في الأمم المتحدة أيضًا لازالت تتواصل معي، كان صبري قد بدا عليه التعب في آخر النهار، كأنه تائه، فطلبت الدكتور ممدوح سلامة وأستاذ المخ والأعصاب، وكان مسافرا، والدكتور عبد الرحمن كان هاتفه مغلقًا، وهاتفت إحدى صديقاتي لأتصل بدكتور مخ وأعصاب وتحدثت مع د أحمد عمار وهو في السعودية. جاءت الممرضة بعد أن أوقفنا المحاليل وغيرها، فالعلاج الطبيعي قال إنه يريد الراحة، لكنني اصررت على مجيء الممرضة لكي تعطيه حقن "تحت الجلد"، وجاءت الممرضة فقال لها:" غدًا ستكون آخر حقنة لي"، فقالت له:" خلاص يعني انا مش هاجي تاني؟"، وقالت له إن صديقتي أطلق عليها شيماء تيمنًا بفيلم الشيماء الذي كتبت له السيناريو والحوار، وراحا يضحكان وحكى لها صبري عن السفير صديقه القحطاني سفير البحرين في العراق حين كان صبري مدير مكتب روز اليوسف في العراق والخليج العربي، وقال له:" حين أنجب بنتا سأطلق عليها اسم شيماء"، وبالفعل أنجب بنتا وأسماها شيماء ولازال على تواصل معي إلى الآن، وابنته شيماء التي تعمل في الأمم المتحدة أيضًا لازالت تتواصل معي، كان صبري قد بدا عليه التعب في آخر النهار، كأنه تائه، فطلبت الدكتور ممدوح سلامة وأستاذ المخ والأعصاب، وكان مسافرا، والدكتور عبد الرحمن كان هاتفه مغلقًا، وهاتفت إحدى صديقاتي لأتصل بدكتور مخ وأعصاب وتحدثت مع د أحمد عمار وهو في السعودية.