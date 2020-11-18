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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: تقرير «مصر تنطلق» يكشف نجاح الدولة في تحقيق التنمية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:57 م
أحمد قطب
أحمد قطب
أشرف لاشين
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أكد أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن تقريرالمتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» خلال يوليو 2018 - يونيو 2020، الذي تقدم به الدكتور مصطفي مدبولي إلى مجلس النواب وأرسل نسخة منه إلى الشيوخ، يعكس مدى حجم الإنجازات التي حققتها الدولة على أرض الواقع من إنجازات وتحقيق تنمية بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها.

وقال عضو الشيوخ إن التقرير الذي احتوى على عدة محاور أبرزها "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري، والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى"، أظهر مدى الجهود التي بذلتها الدولة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، في ظل ظروف استنائية مر بها العالم بسبب ما فرضته أزمة كورونا وكان له مردود سلبي على كافة الدول، إلا أن تكاتف المؤسسات الوطنية المصرية كان سببًا في نجاح الحكومة بتنفيذ برنامجها.

أشار قطب، في بيان إلى أنه فيما يتعلق بمحور التنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وما كشفه التقرير من جهود بُذلت فإن القيادة السياسية نجحت في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، حيث زادت نسبة الإيرادات الضريبية من 14.2% إلي 18% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي وميكنة الخدمات الحكومية بما يعمل على زيادة إيرادات الضرائب العقارية إلي 10 مليار جنيه، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة، لزيادة الحصيلة الضريبية إلى 839.7 مليار جنيه.

ولفت عضو الشيوخ إلى أن التقرير أظهر برامج الحكومة في تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بشروط ميسرة، والتركيز على الاستثمار المحلي بالاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليًا أو في مشاريع ومناطق جديدة، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة الاستغلال الأمثل للعقارات والمباني.

وتابع أن التقرير كشف جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين والفلاحين، والتوسع في منح التراخيص لمصانع الأعلاف لزيادة الثروة الحيوانية أحدث التوازن والاستقرار المحلي في أسعار الماشية واللحوم.

أوضح قطب أنه على المستوى التحرك الخارجي لتحقيق الأمن العربي، فإن التقرير أظهر ما قامت به الدولة من جهود كبيرة في تحقيق الاستقرار في ليبيا حيث تم إطلاق إعلان القاهرة في 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك السعي إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية واليمنية، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من القضايا العربية.

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