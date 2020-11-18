«مياه القليوبية» تحذر من استخدام مياه الطلمبات الحبشية

ترأس المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة، برئاسة الدكتور علي رضوان، ومديري معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.وأشار مجاهد إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات، ضمانًا لجودة المياه كأولى أهداف الشركة، وتحقيقًا لرؤيتها المعلنة، ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية، وما جرى من إجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة.وأكد أنه في إطار الاهتمام بضبط جودة مياه الشرب، تسعى الشركة لإنتاج كوب مياه صحي وآمن طبقًا للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.وخلال الاجتماع جرى استعراض متابعة مراحل التنقية المختلفة بالمحطات، وكذلك المعمل الخاص بكل محطة، بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح، ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جوده مياه الشرب وأنظمة سحب العينات وعددها ومناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل، وما ورد باستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الأداء المَعملي، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة، ورفع كفاءة المحطات.في سياق آخر، أوضح مجاهد خلال الاجتماع، أن تلوث مياه الشرب يرجع إلى سلوكيات المواطنين الخاطئة بتوصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية للشركة بشكل عشوائي، ومدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان في حالة استخدامها كمياه للشرب، وتعديهم على الخطوط الرئيسية وتركيب "التوصيلات خلسة" دون تصريح، إضافة إلى تصريف بعض النوادي والأبراج السكنية وبعض المصالح الحكومية مخلفاتهم في مياه النيل، ويتم تحرير المحاضر ضدهم.