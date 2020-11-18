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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فورين بوليسي: بايدن سيروّض تركيا ويوقف تحركاتها بالمنطقة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بايدن
بايدن
محمد عمر
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أكد تقرير أمريكي، أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرث تركة ثقيلة بشأن العلاقات التركية- الأمريكية، لافتًا إلى أن هذه ليست أخطاء الرئيس دونالد ترامب، لكنها أخطاء إدارات سابقة على مدار العقدين الماضيين.

أشارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها، الأربعاء، إلى أنه سبق أن كانت هناك خلافات بين تركيا والعراق منذ غزو العراق 2003، ثم لاحقا الخلافات الثنائية الحادة حول السياسة السورية خلال إدارة باراك أوباما الرئيس السابق، وصولًا إلى استحواذ تركيا مؤخرًا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400، على الرغم من عضويتها في حلف الناتو.

أكدت فورين بوليسي، أن تركيا تجد نفسها حائرة وسط التغير الهائل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث تنتقل استراتيجية الولايات المتحدة من التركيز على مكافحة الإرهاب والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى التركيز على منافسة القوى العظمى، لا سيما مع روسيا والصين حيث اشتبكت واشنطن وأنقرة على الجبهتين في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، واختلفا حول كيفية محاربة الإرهاب في سوريا وكذلك كيفية إدارة العلاقات مع موسكو.

أشار تقرير أمريكي إلى أن جو بايدن اكتسب خلال سنوات عمله كعضو في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس السابق سمعة طيبة في العمل على إجراء تسويات من وراء الكواليس لكن قد لا تكون المشاورات الهادئة هي النهج المعتاد الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الغرب إلا أن انتخاب رئيس ديمقراطي جديد للولايات المتحدة قد يمنحه وقفة كافية للسعي إلى علاقة أكثر ودية وعملية مع واشنطن والتي من شأنها أن تخدم كلًا من الولايات المتحدة وتركيا.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن تعاون تركيا مع الصين وروسيا لن يوفر لها بديلا قويا لعلاقتها مع الغرب والولايات المتحدة لذا فهي لن تستطيع التخلي عن علاقتها مع الغرب من أجل علاقتها مع بكين وموسكو فقط، كما أن واشنطن قادرة على ممارسة ضغوطات قوية على تركيا ستجعلها تتراجع عن السياسات التي تقوم بها في المنطقة ونحو الغرب.

نوّهت المجلة إلى أن الشرق الأوسط كان المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية للعقود الأولى من هذا القرن لكن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن تنوي تنفيذ نفس الاستراتيجية موارد أقل أو صياغة استراتيجية إقليمية جديدة، حيث كانت تتبع الدفاع عن مجموعة واسعة من المصالح الأمريكية سواء من خلال التدخل المباشر أو دعم الحلفاء.

وتوقعت الصحيفة أن تأخذ الاستراتيجية الجديدة لإدارة بايدن في الاعتبار النظر إلى قضايا الشرق الأوسط من خلال عدسة المنافسة بين القوى العظمى والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع القوى المتوسطة الحجم في المنطقة ومنع توغل موسكو وبكين في المنطقة.

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