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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«سكر محروق» لـ آفني دوشي تنافس على جائزة البوكر الإنجليزية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:30 م
آفني دوشي
آفني دوشي
خالد حماد
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تعلن غدا الخميس، جائزة البوكر في لندن اسم الرواية الفائزة بالجائزة (والتي تعتبر إلى حد كبير جائزة أفضل رواية مكتوبة بالإنجليزية في العام)، وتتنافس رواية "سكر محروق" للكاتبة الأمريكية من أصل هندي "آﭬني دوشي" مع خمس روايات أخرى وهي "رواية الحياة الحقيقية" بقلم براندون تايلور، "البرية الجديدة" لـ ديان كوك"، هذا الجسد الحزين" لـ Tsitsi Dangarembga، ملك الظل لـ Masa Mengisteشوجي بين لـ دوجلاس ستيوارت.

وصلت للقائمة القصيرة للجائزة على الفوز، ومن المتوقع أن تصدر الترجمة العربية للرواية خلال أسابيع عن دار صفصافة للنشر بترجمة الشاعر عبدالرحيم يوسف.

أما عن آﭬني دوشي فقد ولدت في نيوجيرسي عام 1982، حصلت على بكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة بارنارد في نيويورك وماجيستير في تاريخ الفن من كلية لندن الجامعية. حصلت على جائزة تيبو جونز لجنوب آسيا عام 2013 وزمالة تشارلز بيك عام 2014. نشرت كتاباتها في مجلة جرانتا والصانداي تايمز. تعيش آﭬني حاليا في دبي مع أسرتها. (سكر محروق) هي روايتها الأولى. نُشرت في الهند تحت عنوان (البنت ذات الرداء القطني الأبيض). ووصلت روايتها إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2020.

وصرح المترجم عبدالرحيم يوسف لـ"الدستور"، أن رواية "سكر محروق " لـ آفني دوشبراوية: تأتي في 300 صفحة من القطع المتوسط وهي قيد النشر. إنها قصة حب وقصة عن الخيانة. لكن ليس بين عاشقين، بل بين أم وابنة. رواية سكر محروق رواية حادة كالسكين ومنسوجة بذكاء لاذع، تفك الرباط المنفلت والخانق للذاكرة والأسطورة.. هذا الذي يربط امرأتين معا.

وتابع: "تتمرد تارا على حياتها في فترة الشباب. تهجر زواجا بلا حب لتنضم إلى مقر للرهبان الهنود، وتتحمل فترة من العمل كشحاذة (غالبا نكاية في والديها الثريين) وتقضي سنوات وهي تطارد "فنانا" متشردا أشعث الهيئة – وفي ذيلها طفلة صغيرة. والآن هي تنسى الأشياء، تخطئ في حساب أجر خادمتها وتترك الغاز مفتوحا طوال الليل، وابنتها البالغة تواجه بمهمة العناية بامرأة لم تعتنِ بها قط".

وعن احتمالية فوز سكر محروق بالجائزة؛ يقول المترجم عبد الرحيم يوسف: "الحقيقة لم أقرأ بقية الأعمال في القائمة القصيرة.. وبالتالي لا أستطيع أن أقدم أي حكم أو احتمال.. كل ما أستطيع أن أقوله هو أن رواية سكر محروق رواية جيدة وواعدة".
«سكر محروق» لـ آفني دوشي تنافس على جائزة البوكر الإنجليزية
«سكر محروق» لـ آفني دوشي تنافس على جائزة البوكر الإنجليزية
«سكر محروق» لـ آفني دوشي تنافس على جائزة البوكر الإنجليزية
«سكر محروق» لـ آفني دوشي تنافس على جائزة البوكر الإنجليزية

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