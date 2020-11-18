«النقل»: الحكومة وافقت على إخلاء عمارتين في الزمالك

أعلنت وزارة النقل، أن مجلس الوزراء وافق- اليوم الأربعاء- خلال جلسته رقم 118 على إخلاء عمارتين بالزمالك لمدة شهر اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل للحفاظ على أمن وحياة السكان.جاء ذلك، في إطار استعداد ماكينة الحفر العميق حاليًا للتحرك من محطة صفاء حجازي في اتجاه محطة الكيت كات تمر من خلالها في شارع إسماعيل محمد لمسافة (700 متر طولي) ولضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق.وأشارت وزارة النقل في بيانها إلى أنها كلفت الشركات المنفذة لأعمال ماكينة الحفر في المسافة بين محطتي صفاء حجازي والكيت كات، دفع قيمة إيجار شهر لشاغلي الوحدات السكنية.وأوضحت وزارة النقل، أنه بعد الانتهاء من أعمال الحفر، سيتم تشكيل لجنة فنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتحديد حالة العمارتين وإقرار الإجراء المناسب حيالها من "الإزالة أو التنكيس الجزئي أو التنكيس الكلي".