بروتوكول تعاون بين مديرية التعليم والجامعة العمالية بكفر الشيخ

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجامعة العمالية بكفرالشيخ.جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم للجامعة وبصحبتها محمد السبكى مدير عام التعليم الفنى وجوزيف ميشيل عضو المتابعة بالمديرية وهانى حمدان، منسق استخدام التكنولوجيا بديوان المديرية، والسيد عبد السلام، مدير المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، والدكتور السيد صدقة، والدكتور حسام العماوى.خلال كلمتها أعربت وكيل وزارة التربية والتعليم، عن سعادتها بالخطة التى تم اتخاذها والتى من شأنها إحداث تعريف وتواصل لطلاب التعليم الفنى بأقسام الكلية المختلفة، مما يتيح لهم مستقبل أفضل كما دعت إلى عقد بروتوكول زيارات مدرسية ميدانية للجامعة للتسويق الإعلامى لها.وكان الدكتور محمد العراقى، عميد فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ قد رحب بالدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم والوفد المرافق لها، موضحة فى كلمته ما تتميز به الجامعة وما تقدمه للطلاب فى الأقسام المختلفة مثل شعبة تنمية التكنولوجيا والعلاقات الصناعية، ودعا الطلاب إلى تعريف زملائهم.خلال اللقاء قدمت طالبات مدرسة الصناعة برنامجا فنيا متميزا أشاد به الحضور كما حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية.