حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون بشرق القاهرة



وكشف مصدر أمني أن تلك الحملات مستمرة على مدار الساعة لضبط الوضع الأمني بالعاصمة.

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات أمنية على قطاع شرق القاهرة لضبط الخارجين على القانون.وتضمنت الحملات رفع الإشغالات وضبط الهاربين من أحكام قضائية وملاحقة تجار المواد المخدرة.وكانت الحملات شنت بقيادة قطاع البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط المرافق والتموين ومكتب المخدرات، وتم ضبط عدد من الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.