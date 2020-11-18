حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون بشرق القاهرة
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:11 م
هدير مصطفيطباعة
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات أمنية على قطاع شرق القاهرة لضبط الخارجين على القانون.
وتضمنت الحملات رفع الإشغالات وضبط الهاربين من أحكام قضائية وملاحقة تجار المواد المخدرة.
وكانت الحملات شنت بقيادة قطاع البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط المرافق والتموين ومكتب المخدرات، وتم ضبط عدد من الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.
وكشف مصدر أمني أن تلك الحملات مستمرة على مدار الساعة لضبط الوضع الأمني بالعاصمة.
وتضمنت الحملات رفع الإشغالات وضبط الهاربين من أحكام قضائية وملاحقة تجار المواد المخدرة.
وكانت الحملات شنت بقيادة قطاع البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط المرافق والتموين ومكتب المخدرات، وتم ضبط عدد من الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.
وكشف مصدر أمني أن تلك الحملات مستمرة على مدار الساعة لضبط الوضع الأمني بالعاصمة.