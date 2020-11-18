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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

صنَّاع مسلسل «في يوم وليلة» بدار القضاء العالي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:59 م
أحمد رزق
أحمد رزق
حسن أمين
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تواصل المخرجة شيرين عادل تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "في يوم وليلة" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق.

وقال مصدر داخل العمل لـ"الدستور"، إن فريق عمل وصناع مسلسل "في يوم وليلة" انتهوا خلال الأيام الماضية من تصوير عدد كبير من المشاهد بإحدى المناطق بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن المخرجة شيرين عادل قد انتهت نهاية شهر أكتوبر الماضي من تصوير مشاهد داخل ديكور الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وانتقل صناع العمل- اليوم الأربعاء- إلى منطقة وسط البلد لتصوير بعض المشاهد هناك داخل دار القضاء العالي ومن المقرر أن تنقل مخرجة العمل خلال الأيام الماضية لديكور جديد لاستكمال التصوير.

مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

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