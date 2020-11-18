كل ما تريد معرفته عن معرض كتاب الدقى المخفض

ينطلق يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل معرض كتاب الدقي المخفض وذلك لمدة 8 أيام.يستضيف المعرض أهم إصدارات دور النشر المصرية ومنها دار الشروق، والمصرية اللبنانية، ونهضة مصر، وعصير الكتب، وتويا، والكرمة، ودون، والمحروسة، وغيرها.يقام المعرض بحديقة فيلا إبداع بالدقي، في الهواء الطلق، ويضم 100 ألف كتاب تتراوح قيمتها ما بين الـ5 و10 جنيهات.وصرح عمرو علي منظم معرض الدقي للكتاب لـ"الدستور": "إن المعرض يضم الكثير من أعداد المجلات القديمة والنادرة كما يضم أربعة أركان أساسية هى: ركن الكتب المستعملة، وركن إصدارات دور النشر، وركن الأطفال، وركن الكتب الإنجليزية".