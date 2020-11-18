دار الكتب والوثائق تشارك فى معرض الأوبرا الأول للكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض الأوبرا الأول للكتاب المقرر انعقاده في الفترة من ١٩-٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ في ساحة مسرح الهناجر.وتشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد كبير من إصداراتها المتميزة مثل ألف ليلة وليلة، كتاب المحاماة لفتحي زغلول، مذكرات محمد فريد، وكتاب بين التاريخ والسياسة ومجلد نوادر المخطوطات، وذلك مع نسبة خصم ٢٥% على جميع الإصدارات.