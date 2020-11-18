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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: تنفيذ مشروعات كبرى في أفريقيا شهادة ثقة للشركات المصرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:25 م
الخبير العقاري عمرو
الخبير العقاري عمرو محمود
أسامة الشندويلي
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قال الخبير العقاري عمرو محمود إن الشركات المصرية تنفذ مشروعات كبرى في أفريقيا والدول العربية وهو ما يوضح ثقة الدول الأخرى في الاقتصاد المصري.

أضاف محمود لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية تدعم الشركات المصرية بقوة في تصدير أعمالها للخارج في إطار التواجد بقوة في المشروعات القومية في أفريقيا والوطن العربي.

أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء عانى خلال الفترة الأخيرة، بسبب تفشي كورونا إلاّ أن دعم الدولة حافظ على العمالة التي تعمل باليومية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن حجم العمل في المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة يوضح مدى اهتمام الدولة بقطاع التشييد والبناء في ظل عهد الرئيس السيسي.

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