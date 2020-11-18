ارتفاع فعاليته لـ95%.. أبرز المعلومات عن «فايزر» لقاح كورونا

كشفت شركة فايزر، النتائج النهائية لتجربة المرحلة الثالثة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وهي التجربة التي أظهرت فعاليتها بنسبة 95٪ في الوقاية من العدوى، حتى لدى كبار السن، ولم تسبب مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هذا اللقاح في سياق السطور التالية:-- فعالية اللقاح تفوق الـ 90٪ من المعدل المتوقع.- لقاح فايزر بايونتيك فعال بنسبة 95% وفق النتائج الكاملة للتجربة السريرية.- نسبة فعالية اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم علي 65 عاما أكثر من 94%.- الآثار الجانبية المهمة الوحيدة التي سجلت لدى أكثر من 2% من المشاركين كانت التعب (3،8%) والصداع (2%).- اللقاح لا بد أن يأخذ على حقنتين، تفصل بين كل منهما عدة أسابيع.- يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة.- يتعين شحن لقاح شركة فايزر وتخزينه في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.