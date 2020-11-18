خبير: التحول الرقمي سيمكّن قطاع الأعمال من المنافسة

قال الخبير الاقتصادي هيثم تركي، إن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ مشروع التحول الرقمي على أعلى مستوى وفقًا لما تم الإعلان عنه من الوزارة.أضاف تركي، لـ«الدستور»، أن شركات قطاع الأعمال ستكون الأكثر استفادة من مشروع التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة كونها كانت تعاني في السابق من عدم التطوير المستمر، موضحًا أن التحول الرقمي سيمكن شركات قطاع الأعمال العام من منافسة القطاع الخاص.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.