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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

مواد البناء: 500 جنيه ارتفاعًا في أسعار الحديد اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:25 م
الحديد
الحديد
دعاء أبو العزم _طارق عتمان
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شهدت أسعار الحديد، مساء الأربعاء، زيادة جديدة خلال نشرة نوفمبر حيث أعلنت مجموعة حديد عز عن بدء تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من غدٍ الخميس، وجاءت أسعار الحديد أطوال أو لفائف (أرض المصنع) 10600 جنيه شاملة الضريبة يضاف عليها نحو 500 جنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الحديد بقيمة 500 جنيه، مضيفًا أن الأسعار اعتبارًا من 19112020.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجموعة بشاي للصلب عن سعر حديد التسليح اعتبارًا من 19 نوفمبر 2020 بسعر 10450 جنيهًا مصريًا شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن مصنع عنتر للصلب سعر حديد عنتر للصلب هو 10100 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع وذلك من تاريخ 19 11 2020.

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