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تقارير ومتابعات

طبيب محذرًا من الكمامة القطنية: لا تحمى من الإصابة بكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:36 م
الكمامة القطنية
الكمامة القطنية
هاجر رضا
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حذر الدكتور عبدالرحمن خيري، طبيب بأحد مستشفيات العزل، من الكمامة القطنية في الأماكن المزدحمة، قائلا إنها تشكل خطرا كبيرا، ولا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الطبيب في تصريح لـ"الدستور" أنه لا بد من ارتداء الكمامة الطبية وليست القطنية في الأماكن المغلقة والمزدحمة، لافتا إلى أن الوقت الحالي يعد هو فترة نشاط فيروس كورونا خاصًة مع تغيير الفصول وإصابة الكثير من المواطنين بنزلات البرد.

فيما نصح بارتداء الكمامات عالية الكفاءة، والاهتمام بتناول الأطعمة التي تقوي المناعة، موضحا أن الفيروس علاجه الوحيد حاليًا هو المناعة، بجانب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها الدولة.

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