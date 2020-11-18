التحفظ على 366 مركبة مخالفة على محور المحمودية (صور)

واصلت إدارة مرور الإسكندرية، الأربعاء، حملاتها المكبرة لضبط التكاتك والمركبات المخالفة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وشنت الإدارة عدة حملات استهدفت مناطق الزعيم والتوسيعة، وسموحة، ومحطة مصر، ومحرم بك، ومحور المحمودية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة.على صعيد متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة على محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، حتى الآن بالتحفظ على عدد ٣٦٦ مركبة مخالفة.