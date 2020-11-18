«المكشوف والمحجوب».. قصة الحجاب ما بين التقويض والتفريط

تظل قصة الحجاب من القصص الجدلية عبر تاريخنا، وتبدو علاقته بالعادات والتقاليد قبل الدين هى العلاقة الأقرب لوجوده وتطوره واستمراره، هذا ما تشير إليه دراسة مينيكة شيبر الباحثة والروائية الهولندية عبر كتابها المعنون "المكشوف والمحجوب".حيث تقول شيبر:"في بلاد الرافدين كانت النساء تاجرات مستقلات، يكتسبن أملاكا خاصة بهن، ولديهن السلطة، كما نعرف الآن بفضل الألواح الطينية التي تبلغ آلاف السنين من العمر، والتي تم العثور عليها في أعمال حفر فيما يسمى الآن بالعراق.وتستطرد: "وفي النصوص القانونية القديمة يعامل الرجال والنساء تقريبا بالتساوي في أزمنة تالية فقدت النساء تلك المنطقة الكثير ممن مكانتهن السابقة. في حفلات زفافهن عند نهاية الألفية الثالثة وبداية الألفية الثانية قبل الميلاد كان يجب على النساء أن يرتدين ما يشبه العمامة مايمثل التزام الزوج بكسوة زوجته. في الأجزاء الجنوبية من المنطقة منذ حوالي ثلاثة آلاف إلى ألفي عام يذكر الحجاب كجزء من طقوس الزواج".في نفس السياق؛ تؤكد شيبر أن التغييرات في وضع النساء في بلاد الرافدين وغيرها من البلاد في الشرق الأوسط كانت بسبب سلطة الأسرة الأبوية المتزايدة في العشائر السامية، والتى تميزت بقوة الديانات الإبراهيمية الثلاث: "اليهودية والإسلامية والمسيحية" في كثير من قصصهم عن الخلق تبرر هذه الأديان خضوع المرأة للرجل إلى إغواء حواء لآدم كي يأكلا الفاكهة المحرمة.تلفت شيبر إلى تنوع الأفكار حول الحجاب وترصد حالات المنع والحجب والتقويض وحالات الإفراط في سيرة الحجاب وتطوره:ففى عام 1516 أجبر السلطان العثماني سليم الأول نساء سوريا على ارتداء الحجاب: الأسود والأبيض للمسلمات، والأصفر لليهود، والأحمر للمسيحيات.في عام 1923 قامت هدي شعراوي بخلع نقاب وجهها أمام الناس.في 27 أغسطس 1925 وصف مصطفى كمال أتاتورك الحجاب بالبربرية.في عام 1928 سمح للنساء الأفغانيات والفارسيات بالظهور برؤسهن حاسرة وأصبح ارتداء الحجاب اختياريا.في 21 مارس 1935 منع الشاه رضا شاه ايران ارتداء الحجاب جهارا ومن يناير 1936 تم منع الحجاب في كل مكان.بمناسبة عيد استقلال البلاد 1956 طلب الملك محمد الخامس من ابنته أن تضع عنها حجابها أمام الجميع لتكون علامة على حرية النساء.في 10 يناير 1957 حظر الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الحجاب في المباني الحكومية ولم يشجع على ارتدائه.في عام 2009 منع شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ارتداء النقاب في جامعة الأزهر المصرية.في 18 يوليو 2010 نشر وزير التعليم السورى مرسوما يمنع طالبات الجامعة من تغطية وجوههن بالنقاب.في فرنسا 2010 وبلجيكا 2011 تم منع الثياب التى تغطي الوجه.