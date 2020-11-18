مدير أسوان النفسية: «يلا نطمّن بعضينا» ضمن فعاليات عيادات الفيروسات الكبدية

قالت الدكتورة الزهراء محمد شاهين، مدير عام مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن مبادرة (يلا نطمن بعَضينا) تأتي ضمن فعاليات إفتتاح عيادات علاج الفيروسات الكبدية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تحت رعاية الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.أوضح هيثم حسني، دردير مسئول الإعلام والعلاقات العامة والتثقيف الصحي بمستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عيادة علاج الفيروسات الكبدية تقدم خدماتها العلاجية للمواطنين وفق أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.جاء ذلك في إطار إطلاق مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مبادرة (يلا نطمن بعضَينا) للتعريف والتوعية بكيفية الاكتشاف المبكر للفيروسات الكبدية المختلفة والخدمات العلاجية المختلفة التي تقدمها مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان بواسطة عيادة الفيروسات الكبدية بالمستشفى.