رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانيون عن تقرير «مصر تنطلق»: إنجازات فى حماية الأمن القومى ومواجهة «كورونا»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
طباعة
توقع عددٌ من أعضاء مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير الحكومة، الذى تقدمت به إلى البرلمان أمس الأول، عن أدائها فى الفترة من يوليو ٢٠١٨ إلى يونيو ٢٠٢٠، الذى حمل عنوان «مصر تنطلق»، إلى يناير المقبل، لتجرى مناقشته فى عهد مجلس النواب الجديد.
وأوضح «النواب» أن تقرير الحكومة تضمن عددًا من المحاور ويحتاج إلى مناقشات فى اللجان المعنية قبل عرضه ومناقشته أمام الجلسة العامة، وهو أمر غير متاح حاليًا فى ظل إجراء انتخابات المجلس الجديد.
وقال اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تقرير الحكومة تضمن العديد من المحاور، التى اشتملت على ما تحقق من إنجازات وتحركات فى عدد من المجالات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت على مدار السنوات الماضية مجهودات كبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعن جهود الحكومة فى النهوض بالمنظومة الصحية، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ونجحت فى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير الأدوية لتلبية احتياجات المرضى ومتطلبات علاجهم.
وأضاف: «الحكومة بكل وزاراتها شهدت تعاونًا كبيرًا من أجل تجاوز جائحة كورونا، التى طالت كل مؤسسات وقطاعات الدولة، والبنية التحتية لعدد كبير من المستشفيات تم تطويرها بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين، فضلًا عن اتخاذ خطوات سريعة من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات».
وتابع: «قطاع الصحة هو أحد القطاعات الحيوية التى كانت بحاجة إلى تطوير، ومن هنا جاءت أهمية المبادرات الرئاسية التى انطلقت على مدار السنوات الماضية، وأهمها ١٠٠ مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، ومبادرة صحة المرأة المصرية، وكلها نجحت فى تحقيق أهدافها وأسهمت فى تحسن صحة المواطنين».
من جانبه، أشاد النائب عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بما تحقق فى ملف تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف، فى ظل ما شهده هذا الملف من استجابة من قبل كل المؤسسات الدينية، وما تحقق من تعاون لمواجهة كل أشكال العنف والتطرف.
وأضاف: «البرلمان عاون الحكومة فى ملف مكافحة التطرف، من خلال إعداد حزمة تشريعية متكاملة تهدف لمكافحة الفتاوى الشاذة ووقف المضللين، وبذلت وزارة الأوقاف جهودًا كبيرة، فى هذا الصدد.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

«لا بد من التحقيق».. ترامب ينشر فيديوهات تظهر مخالفات فى العملية الانتخابية

«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن تصريحات آمنة نصير عن «زواج المسلمة من غير المسلم»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. لقاء مفتوح مع نورا ناجي بمكتبة مصر الجديدة

في جنازة أسمهان وحرمانها من الأمومة.. 5 مواقف أبكت تحية كاريوكا

«قلده رغم إدانته لأفلامه».. أحمد خالد توفيق ينتحل شخصية يوسف شاهين

سر منع تدريس كتاب «النبي» لجبران خليل جبران بالجامعة الأمريكية