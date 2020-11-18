برلمانيون عن تقرير «مصر تنطلق»: إنجازات فى حماية الأمن القومى ومواجهة «كورونا»

توقع عددٌ من أعضاء مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير الحكومة، الذى تقدمت به إلى البرلمان أمس الأول، عن أدائها فى الفترة من يوليو ٢٠١٨ إلى يونيو ٢٠٢٠، الذى حمل عنوان «مصر تنطلق»، إلى يناير المقبل، لتجرى مناقشته فى عهد مجلس النواب الجديد.وأوضح «النواب» أن تقرير الحكومة تضمن عددًا من المحاور ويحتاج إلى مناقشات فى اللجان المعنية قبل عرضه ومناقشته أمام الجلسة العامة، وهو أمر غير متاح حاليًا فى ظل إجراء انتخابات المجلس الجديد.وقال اللواء يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تقرير الحكومة تضمن العديد من المحاور، التى اشتملت على ما تحقق من إنجازات وتحركات فى عدد من المجالات الحيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت على مدار السنوات الماضية مجهودات كبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وعن جهود الحكومة فى النهوض بالمنظومة الصحية، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ونجحت فى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير الأدوية لتلبية احتياجات المرضى ومتطلبات علاجهم.وأضاف: «الحكومة بكل وزاراتها شهدت تعاونًا كبيرًا من أجل تجاوز جائحة كورونا، التى طالت كل مؤسسات وقطاعات الدولة، والبنية التحتية لعدد كبير من المستشفيات تم تطويرها بشكل ملحوظ على مدار العامين الماضيين، فضلًا عن اتخاذ خطوات سريعة من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عدد من المحافظات».وتابع: «قطاع الصحة هو أحد القطاعات الحيوية التى كانت بحاجة إلى تطوير، ومن هنا جاءت أهمية المبادرات الرئاسية التى انطلقت على مدار السنوات الماضية، وأهمها ١٠٠ مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، ومبادرة صحة المرأة المصرية، وكلها نجحت فى تحقيق أهدافها وأسهمت فى تحسن صحة المواطنين».من جانبه، أشاد النائب عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بما تحقق فى ملف تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف، فى ظل ما شهده هذا الملف من استجابة من قبل كل المؤسسات الدينية، وما تحقق من تعاون لمواجهة كل أشكال العنف والتطرف.وأضاف: «البرلمان عاون الحكومة فى ملف مكافحة التطرف، من خلال إعداد حزمة تشريعية متكاملة تهدف لمكافحة الفتاوى الشاذة ووقف المضللين، وبذلت وزارة الأوقاف جهودًا كبيرة، فى هذا الصدد.